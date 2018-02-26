Jet Sosyete reyting yarışında geride kaldı

MEDYARADAR - Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı Jet Sosyete, dün ikinci bölümüyle ekranlardaydı.

İlk bölümüyle reytinglerde Total’de üçüncü sırada yer alan dizi, ikinci bölümüyle 3,95’le 10’uncu sıraya geriledi. Dizi AB kategorisinde ise Survivor’un ardından ikinci sırada yer buldu.

İddialı bir şekilde başlayan dizinin 'Avrupa Yakası'nı unutturacağı konuşulurken bu kadar kötü gitmesi hayal kırıklığı yarattı.