Baba Radyo'da sürpriz ayrılık

MEDYARADAR - Best Medya bünyesinde yer alan Baba Radyo'nun programcısı Umut Kuzkaya görevinden ayrıldığını açıkladı.



Sosyal Medya hesabından duyuru yapan Umut Kuzkaya yaptığı açıklamada ayrılığını şu şekilde duyurdu:

"Yaklaşık 4.5 yıldır çalışmaktan mutluluk duyduğum, evim gibi gördüğüm Best Medya bünyesinde yer alan Baba Radyo'dan üzülerek ayrılıyorum. Bana güven ve destekleriyle her zaman yanımda olan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Emrah Hattat ve Sayın Bige Hattat hanım efendiye teşekkür ederim.

Çalıştığım süre içerisinde aynı şirkette çalışmaktan gurur duyduğum bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim."