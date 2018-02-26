Ahmet Hakan'dan o sözlere çok sert tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın'ın "Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var" sözlerine tepki gösterdi.

Dr. Akın, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin televizyon kanalı ÇOMÜ TV'de şu ifadeleri kullandı:

İlahiyatçıdan skandal sözler: Camileri genelev yaptılar

"12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum Çanakkale ve Bursa'da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak kullanılan camiler var. Türkiye'de, Camiler kapatıyorlar müessese olarak”

Ahmet Hakan'dan bu ifadelere çok sert tepki geldi. Hakan , "Senin o lağım çukuru zihnine yazıklar olsun be!" dedi.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Cami-genelev yalanı: Çüş artık çüş be!

ÇOMÜ’de (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi) yardımcı doçent olarak görev yapan Abdullah Akın adlı şahıs...

Cumhuriyet’in ilk dönemine ağır bir iftira sallayarak...Çanakkale ve Bursa’da bazı camilerin genelev yapıldığını söylemiş.

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Bu şahsa saydırmaktan başka ne gelir ki elden?

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İşte bu yüzden saydırıyorum da saydırıyorum söz konusu şahsa:

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- Cami kelimesi ile genelev kelimesini yan yana getiren senin o kirli muhayyilene yuh olsun be!

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- İftira atarken bile belden aşağı dışında bir yere gidemeyen senin o lağım çukuru zihnine yazıklar olsun be!

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- Çanakkale ve Bursa’da yaşayan insanların dedelerinin, ninelerinin namus ve şereflerine uzattığın o murdar diline çüş be!

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