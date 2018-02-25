Fatih Portakal kendisine 'vatan haini' diyenlere soyağacıyla yanıt verdi

Kendisine "Vatan haini" diyenlere cevap veren FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" dedi.

FOX Ana Haber'de reytingleri alt üst eden Fatih Portakal da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz haftalarda hizmete açtığı alt-üst soy bilgisine bakanlar kervanına eklendi.

"VATAN HAİNİ" DİYENLERE YANIT VERDİ

Bu durumu kendi lehinde kullanan Fatih Portakal, kendisine "vatan haini" diyenlere oradaki bilgilerle yanıt verdi. Türkmenlerin bir kolundan geldiklerini belirten Portakal, "Kimileri bana vatan haini falan diyor. e-Devlet'ten soyuma sopuma baktım. Yörüğüm, Türkmenlerin bir koluyum" ifadelerini kullandı.