Şampiyonlar Ligi şifresiz mi yayınlanacak?

beIN Sport, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yeni yayıncı kuruluşu oldu. Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu da, büyük merak konusu olan, maçların şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağı sorusuna, köşesinden yanıt verdi.

Sina KOLOĞLU / MİLLİYET

Şampiyonlar Ligi bedava olmaz!

BeIN Sports, Şampiyonlar Ligi maçlarını aldı ve şifreli yayınlayacak. “Spor haber kanalı var, oradan şifresiz yayınlanır” diyorlar. Kimler izleyebilir? Aboneler... Peki üç büyüklerden biri veya ikisi kupaya katılma hakkını kazandı, maçları buradan yayınlanır mı? Zannetmem. Kanal, bu maçlar için tonla para vermiş. Aboneler, ‘harbi maçları’ izlemek istiyorlarsa, Şampiyonlar Ligi paketini (Şu an böyle bir durum yok ama olacak diye düşünüyorum) almak durumunda kalacak.