Çocuklar Duymasın’ın senaristinden Havuç açıklaması

Çocuklar Duymasın dizisi yıllardır alıştığımız formatının dışında konulara saptığında izleyicileri ilk başta yadırgasa da sonrasında bu duruma alıştı. Tam da reyting anlamında işler yolunda gitmeye başlamışken bu defa da dizinin yapımcısı Birol Güven’den gelen sosyal medya mesajı ortalığı karıştırdı… Güven hesabından dizinin fenomen karakterlerinden Havuç’un diziye döneceğini müjdeledi. Ancak dönecek olan kişi eski bölümlerde izlediğimiz Furkan Kızılay değildi. Kızılay’ın diziye dönmüyorum açıklamasının ardından herkes yeni Havuç’un kim olacağını merak etmeye başladı.

GİZEM ÇÖZÜLDÜ, SOSYAL MEDYA YIKILDI

Birol Güven geride bıraktığımız gün yine sosyal medya hesabı üzerinden gizemi sona erdirdi ve yeni bölümlerde izleyeceğimiz Havuç’u bizlerle tanıştırdı. Baran Erdoğan adlı oyuncu tarafından canlandırılacak olan Havuç sosyal medyada günün konusu haline geldi. Erdoğan hakkında öyle çok yorum yapıldı ki Birol Güven’in bir açıklama yapması adeta şart oldu. O da sessizliğini bozdu ve yeni Havuç hakkında ilk açıklamayı yaptı. İşte Birol Güven’in sosyal medya hesabından paylaştığı o ileti: