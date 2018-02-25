Beyaz ekrana neden çıkmadı? İşte yanıtı...

Cuma akşamlarının fenomen programı Beyaz Show, cuma akşamı yayınlanmadı. Herkesin merak ettiği konuya Mesut Yar açıklık getirdi. Bakın 'Beyaz Show' neden yayınlanmamış?

Mesut Yar, cuma akşamı yayınlanmayan Beyaz Show'un neden ekrana gelmediğini açıkladı. İşte Yar'ın yazısındaki o bölüm...

Beyazıt Öztürk’ü cuma akşamı ekranda görmeyince telaşlananlar oldu. Biri de bendim... Beyaz, mevsimsel bir rahatsızlık dolayısıyla bu hafta ekrana çıkamadı.

Koşuşturmalar arasında mekik dokuyanların durumu bu işte. Yatak, bazen kendisinden ayrılmanıza izin vermiyor... Dilerim Beyaz, haftaya turp gibi ve tüm enerjisiyle ekranda olur. Telefondaki sesi öyle diyordu. Geçmiş olsun kardeşim!