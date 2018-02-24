Kalbimdeki Deniz ne zaman yayınlanacak?

Kalbimdeki Deniz neden yok? Kalbimdeki Deniz dizisinin yayın günü değişti. Peki Kalbimdeki Deniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?



Kalbimdeki Deniz bu akşam neden yok? Yapımcılığını Pastel Film/Yaşar İrvül ve Efe İrvülın yaptığı, yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği, senaryosunu Serdar Soydan, Berat Deniz Demirbilek ve Kerem Bozok’un kaleme aldığı, başrollerini Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik paylaştığı, Kalbimdeki Deniz; dizisi, yeni gününde izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

KALBİMDEKİ DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

FOX’un sevilen dizisi “Kalbimdeki Deniz” artık Cumartesi günleri yerine, Pazartesi günleri ekrana gelecek. “Kalbimdeki Deniz” 26 Şubat Pazartesi itibarıyla her Pazartesi heyecan dolu yeni bölümleriyle saat 20.00’de FOX’ta

Ece'nin büyük bir öfke patlaması yaşayarak çıkıp gitmesi Mirat'ın evindeki dengeleri bir kez daha alt üst etmiştir. Ece'nin söyledikleri doğru mudur? Haklılık payı var mıdır tüm bu hiddetinin? Deniz ve Mirat bunu düşünmeye başlar ve bunu yaparken, kendileri ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu süreç ikisi için yepyeni ve sancılı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Mirat, Ece'nin geride bıraktığı oğlunu, Yusuf'u düşünürken, Deniz sinir krizi geçiren ve nerede olduğunu bilmediği kızının tarafında yer alacaktır.

Deniz ve Mirat’ın aşkı çocuklarıyla, çocuklarına duydukları sevgi ve bağlılıkla sınanacaktır. Hülya, İzak'ın polislerden kaçtığını öğrenmiş, onun bir şekilde çıkıp gerçekleri anlatmasının önüne geçmek istemektedir. Ama nasıl? İzak'ın Mirat ya da kanun karşısına çıkıp doğruları söylemesine nasıl engel olacaktır Hülya? Figen'se Ece'nin ortada olmadığını fark etmiş, üzgün ve kızgın bir haldeki Yusuf'u teskin etme vazifesini seve seve üstlenmiştir.