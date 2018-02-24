2 kitap daha 'sakıncalı' bulundu

Nurcan Baysal'ın "Ezidiler: 73. Ferman Katliam ve Kurtuluş" ve Ahmet Altan'ın "Ölmek Kolaydır Sevmekten" kitapları, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi yönetimi tarafından "sakıncalı" bulundu; tutuklu gazeteci Nedim Türfent'e verilmedi.

Mezapotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, bir arkadaşı tarafından Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kalan Türfent’e kargo yolu ile gönderilen Yazar Nurcan Baysal'ın "Ezidiler: 73. Ferman Katliam ve Kurtuluş" adlı kitabı Cezaevi İdaresi Eğitim Kurulu tarafından “sakıncalı” bulunarak kendisine teslim edilmedi.

Kitabın yasaklanma gerekçesinin başına, “Abdullah Öcalan'dan övgüyle bahsettiği" notu düşen idare, diğer gerekçeleri ise şöyle sıraladı: "Kitapta örgüt üyelerini meşrulaştırıcı ifadeler kullanıldığı, PKK üyeleri arasında geçen konuşmalardan bir kısım kesitler içerdiği, örgütün anlaşılmaya çalışıldığı ve örgütü meşrulaştırıcı ifadelerin bulunduğu eğitim kurulunca tespit edilmiş olup, bahsi geçen içerikler karara ek olarak işlenmiştir. Bu karara göre bahsi geçen kitabın ceza infaz kurumumuzda koğuşlara verilmesi durumunda kurum güvenliğinin ve disiplinin sağlanması bakımından, kurumda asayişin ve genel güvenliğinin zafiyete uğrayacağı değerlendirilmektedir."

"Kitap, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşürüyor"



Kitabın yine Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına aykırılık arz ettiği de iddia edildi. Buna ilişkin olarak ise, "Kitabın var olan sisteme karşı bir tehdit unsuru taşıdığı görülmektedir. Kısacası; terör örgütünün ve sözde önderlik anlayışının meşrulaştırılmaya çalışıldığı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tehlikeye düşüreceği, toplum arasında kargaşa ve kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığı tespiti, eğitim kurulu tarafından hasıl olmuştur. Bu nedenlerle kitabın tutuklu Nedim Türfent'e verilmemesine, kitabın emanete alınmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



Alınan bu karar üzerine Van İnfaz Hakimliği'ne itirazda bulunan Türfent'in bu itirazı da reddedildi.

Ahmet Altan'ın kitapları da yasak



Türfent'e gönderilen ve yasaklanan bir başka kitap ise, Gazeteci-Yazar Ahmet Altan'ın "Ölmek Kolaydır Sevmekten" adlı kitabı oldu.

Yasaklama gerekçesi ise, Altan'ın tutuklu olmasına bağlandı. Alınan kararda "Bahse konu olan kitap yazarının FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan halı hazırda halen tutuklu olarak yargılandığı eğitim kurulunca tespit edilmiş olup, konuya dair Adalet Bakanlığı'nın yazısı göz önüne alınarak, kitap Eğitim Kurulu’nca incelenmiştir. Bahse edilen yazının birinci maddesinde 'öncelikli olarak imha edilecek yayınlar seçilirken, basımlarının yapıldığı kapatılmış yayınevi isimleri dikkate alınarak değil, ister kapatılmış, isterse halen faaliyet gösteren yayınevleri tarafından olsun, terör örgütü lider ve üyelerinin kendi adlarına veya müstear isim kullanarak yazdıkları her türlü yayın olmasına özellikle dikkat edilmesinin' bu tür yazıların ilgili yazıya istinaden imha edilmesi gerektiği Eğitim Kurulu’nca tespit edilmiştir" denildi.

"Mahkeme kararına gerek yok"



Aldığı kararda “Suçu ve suçluyu öven süreli veya süresiz yayınların tutuklulara verilmesi durumunda hem kurumsal, hem toplumsal bir infialin söz konusu olacağının kesin olduğunu” ileri süren cezaevi idaresi, bu konuda herhangi bir mahkeme kararı olmamasını da gerek duymadı.



Bu yaklaşım doğrultusunda "Mahkemelerce yasaklanmamış yayın olsa ile kamu güvenliğini tehlikeye düşürücü veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı Eğitim Kurulu kararı ile tespit edilen hiçbir yayın kabul edilemez” denilerek söz konusu kitabın Türfent'e verilmemesine karar verildi.



"Ölmek kolaydır sevmekten" adlı kitabı bu gerekçelerle yasaklanarak kendisine verilmeyen Türfent, Ahmet Altan'a ait birçok kitabın ise Cezaevi Kütüphanesi'nin kitap listesinde hala yer aldığını aktardı.