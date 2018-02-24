Ali Kırca uzun zaman sonra görüntülendi

Bir dönemin en dikkat çeken ekran yüzlerinden biri olan Ali Kırca uzun zaman sonra ilk kez objektiflere yansıdı.

Bir dönemin en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ali Kırca uzun süredir kameralardan uzak yaşıyordu. Ana haber bülteni sunucusu olan ve Show TV’den olaylı ayrılan Ali Kırca uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

GEÇEN YILLARA RAĞMEN HİÇ DEĞİŞMEDİ

Ali Kırca en son ise dün özel bir üniversitede objektiflere yansıdı. Üniversitenin İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerle bilgi, tecrübe ve 40 yıllık deneyimlerini paylaşan Ali Kırca’nın aradan geçen senelere rağmen görüntüsünden bir şey kaybetmemiş olduğu gözlemlendi.