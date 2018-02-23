Basın Konseyi'nden yandaş medyanın muhabirlerine kınama

Sabah gazetesi muhabirleri basın meslek ilkelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle Basın Konseyi tarafından kınandı.

Sabah gazetesinin Ankara muhabirleri Aykut Gören ve Tülay Canbolat hakkında ‘Bankamatik Tezcan Suspus’ haberleriyle ilgili yapılan şikayeti görüşen Basın Konseyi Yüksek Kurulu, muhabirler hakkında basın meslek ilkelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle ‘kınama’ kararı aldı.

Sabah Ankara Gazetesi’nde 11 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan ‘Bankamatik Tezcan Suspus’ başlıklı haberle ilgili TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, muhabirler Aykut Gören ve Tülay Canbolat hakkında şikayette bulundu. Basın Konseyi Yüksek Kurulu, şikayetle ilgili hazırlanan dosyayı 14 Şubat 2018 tarihli toplantısında görüştü.

Muhabirlerin haberi yaparken, Basın Meslek İlkeleri’nin ‘Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez’ şeklindeki 4’üncü maddesi ile ‘Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmadan yayınlanamaz’ şeklindeki 6’ncı maddesine aykırı davrandıkları görüşüne varıldı.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, toplantıda bulunan 11 üyenin oybirliği ile Muhabirler Aykut Gören ve Tülay Canbolat için ‘kınama’ kararı aldı.