'Ayla' filminin başrolü Mehmetçik Kut’ül Amare'de

MEDYATAVA - Mustafa Şevki Doğan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Bozdağ Film imzalı yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Serdar Gökhan, Gamze Özçelik ve Özgü Kaya gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin kadrosuna ödüllü bir oyuncu katılacak.

Son olarak Nejat Ateş rolüne hayat verdiği “Kayıtdışı” dizisi ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni oynadığı “Ayla” filmindeki performanslarıyla takdir toplayan İsmail Hacıoğlu’nun “Mehmetçik Kut’ül Amare”nin kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Semih Ertürk, İsmail Hakkı, Uğur Karabulut ve Eva Dedeva’nın da rol aldığı dizide İsmail Hacıoğlu, kahraman olarak ekibe katılacak ve tüm dengeleri değiştirecek.