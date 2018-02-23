Habertürk'te deprem sürüyor

Habertürk gazetesi okurları, gazetenin 20 Ocak Salı günkü sayısında önemli bir hatayla karşılaştı. Habertürk'ün ilk sayfasında "20 Şubat 2018 Salı" yazılması gereken tarihin, "20 Ocak 2018 Salı" olarak yazıldığı görüldü.

Hatanın fark edilmesinin ardından internet sitesinden resmi bir açıklama yapan gazete "hatalı tarih" için okurlarından özür diledi.

Hata için okurlarından özür dileyen Habertürk Gazetesi yönetimi 3 yazı işleri müdürü ve düzeltmenlerin de aralarında olduğu 8 kişinin savunmasını aldı. Savunmalar sonunda Görsel Yönetmen Selman Özger'in Deniz isimli yardımcısının görevine dün son verildi.

Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve Gece Yazı İşleri Müdürü Şahin Bayar ile yazı işlerinde görev yapan bir sayfa sekreteri, bir düzeltmen ve bir matbaa çalışanının da işlerine son verildi.

Böylece Habertürk Gazetesi'ndeki 'tarihi' hata nedeniyle işten çıkartılanların sayısı 5'e yükselmiş oldu.