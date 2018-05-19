CNN Türk'te kıyım devam ediyor

Demirören Grubu’nun Doğan Medya Grubu'nu satın almasının ardından kurum içinde oldukça hareketli günler yaşanıyor. Kanal D’de 15 basın emekçisi ile başlayan süreç, bu hafta kurumun bir diğer önemli televizyon kanalı CNN Türk’ü de içine alacak şekilde genişletildi. Son olarak Saynur Tezel'in işine son verildi.

CNN Türk Ana Haber sunucusu Duygu Demirdağ ile başlayan ayrılıklar bugün CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre programı sunucusu Ebru Baki, Güne Merhaba programının sunucusu Gülay Özdem, CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz, CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen, Haber Müdürü Ali Obuz, editörler Alişer Delek, Hüseyin Tahmaz ile seslendirmeci editör Batuhan Pozut'la devam etti. Medyaradar.com'un haberine göre bu isimlere az önce ünlü bir ekran yüzü daha katıldı. CNN Türk'te hafta içi hergün Günlük programını sunan Saynur Tezel'in de çıkışı verildi.