Ahmet Hakan, Barış Atay eleştirilerine 'linç' dedi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan oyuncu Barış Atay'ı hedef göstermesinin ardından kendine gelen eleştirileri 'linç' olarak değerlendirdi. Hakan, "Asla pısırıklaşmayacağım" diyerek, "Kasten yalnız... Bilerek dayanaksız... İsteyerek aşiretsiz... Tercih ederek grupsuz... Kalacağım" ifadelerini kullandı.

Hakan, Barış Atay'ı hedef alan yazısından sonra oyuncunun gözaltına alınmasının aslında polisten kendisine bir mesajı olduğunu öne sürmüştü. Hakan, bu mesajın "Bak işte bir gözaltıyla hem kutuplaştırmayı daha da derinleştirdik, hem de seni 'tetikçi' durumuna düşürdük" olduğunu iddia etmişti.

Hürriyet yazarı "Aşırı iyimser olmak için dört neden" başlığıyla yayımlanan köşesinde şunları yazdı:

“Şimdi beni linç ederler, aman girmeyeyim şu topa” diyerek asla ve kata pısırıklaşmayacağım.

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- “Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey” yaklaşımı, her daim uzak olacak benden.

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- Kasten yalnız... Bilerek dayanaksız... İsteyerek aşiretsiz... Tercih ederek grupsuz... Kalacağım.

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- “Yerden göğe haklısın ama ne gerek vardı şimdi abi” diye kulağıma fısıldayan korkakların fısıltısı vız gelip tırıs gidecek.

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