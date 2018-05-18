CNN Türk'te görevden almalar sürüyor...

CNN Türk Ekonomi Müdürü ve Parametre sunucusu Ebru Baki, Doğan Grubu'nda çalışan CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz'ın görevlerine son verildi.

Demirören Grubu'nun Doğan Medya Grubu’nu satın almasının ardından kurum içinde ‘kıyım’ sürüyor.

Kanal D'de Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile Kanal D Haber Daire Başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan'ın ayrılığının ardından 13 isimle yollar ayrılmıştı. Kanal D’de yaşanan tenkisat depremi geçtiğimiz hafta CNN Türk’e sıçramış ve ana haber sunucusu Duygu Demirdağ’ın kurumla ilişiği kesilmişti.

CNN Türk'te flaş ayrılık! Görevine son verildi

Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı. CNN Türk Ekonomi Müdürü Ebru Baki’nin görevine son verildi. Ebru Baki CNN Türk’te aynı zamanda sabah kuşağında yayınlanan Parametre isimli ekonomi programının da sunuculuğunu yapıyordu.

2006 yılından bu yana Doğan Grubu'nda çalışan CNN Türk Programlar Koordinatörü Aslı Öymen ve CNN Türk Haber Programları Müdürü Cansel Poyraz'ın da görevlerine son verildiği öğrenildi.

Ayrılıklar sürüyor

CNN Türk haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, Kanal D program direktörü Özgül Apaçe, CNN Türk’ün internet sitesi ‘cnnturk.com.tr’ Yayın Yönetmeni Umut Alphan ve CNN Türk editörlerinden Alişer Delek'in de görevine son verildi.