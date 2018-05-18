Canlı yayında TRT'ye Muharrem İnce şoku!

TRT canlı yayında Muharrem İnce'nin mitingine bağlandı. Tam o anda İnce, ağır sözlerle TRT'yi eleştiriyordu. Yayın sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında cumhurbaşkanı adaylarına yer vermemekle eleştirilen TRT ekranlarında bugün ilginç bir an yaşandı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin bugün Kırklareli’nde mitingine düzenledi.

Muharrem İnce'den Yenikapı mitingi için flaş yorum

TRT Haber kanalı mitingin düzenlendiği alana canlı yayınla bağlandığı esnada İnce ağır sözler TRT’yi eleştiriyordu. Böylece muhalefete yeteri kadar yer vermemekle suçlanan TRT kendisine yöneltilen eleştirileri canlı yayınlamak durumunda kaldı. Yayın sosyal medyada da ilgi gördü. Birçok kullanıcı o anları hesaplarından paylaştı.