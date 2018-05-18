Kanal D'den flaş karar! O program da veda etti

Demirörenler, büyük bir kemik izleyici kitlesi bulunan Kanal D için oldukça radikal bir hamle daha yaptı.

MEDYARADAR- Demirören Grubu’nun Aydın Doğan’a ait gazete ve televizyonları satın almasının ardından başlayan değişim süreci dikkat çeken bir şekilde ilerliyor.

Grubun amiral gemisi Kanal D’de daha önce ana haber bülteninde yaşanan sunucu değişikliği ve siyasi haberlere ayrılan zamanın kısılmasının ardından bu kez de sabah haberleri tamamen yayından kaldırıldı.

HABER YOK DİZİ TEKRARI VAR

Geçtiğimiz yıl Kanal D’nin sabah haberlerini sunmaya başlayan Murat Güloğlu’nun programı bu sabah son yayınını yaparak ekranlara veda etti.

Kanal D’den yapılan açıklamada Güloğlu’nun programının bulunduğu sabah kuşağında Yabancı Damat ve Aşk-ı Memnu dizilerinin tekrarlarının yayınlanacağı duyuruldu.

EVİNİZİN OĞLU MURAT GÜLOĞLU

1995 yılında gazeteciliğe başlayan Murat Güloğlu, uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev aldı.

‘Evinizin Oğlu Murat Güloğlu’ sloganıyla tanınan Murat Güloğlu, Kanal D’den önce FOX TV’de de çalışmış ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve karısıyla ilgili yaptığı bir yorum yüzünden görevine son verilmişti.