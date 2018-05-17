17 Mayıs 2018 11:55

Muharrem İnce reytingleri altüst etti

Muharrem İnce reytingleri altüst etti
16 Mayıs tarihinin izlenme oranları belli oldu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayın zirveyi zorladı.
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GERÇEK GÜNDEM - 16 Mayıs Çarşamba tarihine ilişkin reyting rakamları belli oldu. Atv'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 3. sırada ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler FOX'ta' programı yer aldı.

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ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINLAR DİZİ ÖZETLERİNDEN AZ İZLENMİŞTİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay katıldığı canlı yayın izlenme oranlarına göre dibe vurmuştu.

Dizi özetleri Erdoğan'dan fazla izlendiDizi özetleri Erdoğan'dan fazla izlendi


AB'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİN ARDINDAN 3. OLDU

TOTALDE 8. SIRADA

 

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