Muharrem İnce reytingleri altüst etti

GERÇEK GÜNDEM - 16 Mayıs Çarşamba tarihine ilişkin reyting rakamları belli oldu. Atv'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz' dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 3. sırada ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuk olduğu 'Liderler FOX'ta' programı yer aldı.

İnce'den HDP ile ittifak sorusuna yanıt

İnce'den bomba FETÖ iddiası: Bir hafta içinde belgeleriyle açıklayacağım

ERDOĞAN'IN KATILDIĞI CANLI YAYINLAR DİZİ ÖZETLERİNDEN AZ İZLENMİŞTİ



AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay katıldığı canlı yayın izlenme oranlarına göre dibe vurmuştu.

Dizi özetleri Erdoğan'dan fazla izlendi



AB'DE EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİN ARDINDAN 3. OLDU





TOTALDE 8. SIRADA

