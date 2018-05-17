O gazeteci Habertürk'e danışman oldu

Medyaradar - AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhalif kimliğiyle bilinen ulusalcı gazeteci Serdar Akinan sürpriz bir kararla, Habertürk TV’ye danışman oldu. Akinan geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren kanalda işbaşı yaptı.

AKŞAM GAZETESİ’NDEN KOVULMUŞTU

2012’de İsmail Küçükkaya Genel Yayın Yönetmenliğinde çıkan Akşam Gazetesi’ndeki köşe yazılarına hükümete yönelik eleştirileri nedeniyle son verilen Akinan o dönem uzun süre gündemde kalmıştı.

Erdoğan’ın ‘yapılanları not ediyoruz’ diyerek hedef tahtasına oturttuğu Akinan’ın işine yukardan gelen istekle son verildiği iddia edilmişti.

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI DESTEK

Akinan 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ikinci kez gündem oldu.

Sert eleştiriler yönelttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan için, darbe sonrası ‘Erdoğan millidir’, ‘Kayıtsız şartsız Erdoğan’ın yanındayım’ gibi açıklamalar yapan tecrübeli gazeteci, bu kez de bazı kesimler tarafından ‘yandaşlaşma’ ile suçlandı.

Akinan o dönem twitter hesabından,

“Geçen iki haftada ortaya çıkan tabloda söylenecek çok şey var. Tek bir şeyin tartışılacak yanı yok. Tüm çatışma alanlarını askıya alacağız. Erdoğan'a yönelik tutumum ve düşüncelerim açıktır. Ancak bu ahvalde kayıtsız şartsız yanındayım. 15 Temmuz bir milattır ve arkası geliyor” ifadelerini kullandı.



SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Tatar kökenlidir.

1987 yılında Milliyet Gazetesi‘nde gece servisinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün‘ptı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı. Daha sonra ABD‘ye gitti. ABD’de haber kanalı kurduktan sonra Türkiye’ye döndüğünde ilk olarak Number One TV‘nin başında görev aldı.

Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk‘ün kuruluş kadrosunda bulundu. SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Skytürk adlı T.V. kanalında, 2007–2008 yılları arasında Nihat Genç ile beraber Ne Var Ne Yok adlı söyleşi programı sundu.

“Aynı Allah’ın Evlatları Değiliz” adlı köşe yazı dizisini yazdı. Serdar Akinan, aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. Recep Tayyip Erdoğan‘ın politikalarını olumsuz değerlendirince gazeteden kovuldu. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı olan internet sitesi açtı. 26 Ocak 2014 tarihinde Vagus.tv TİB tarafından kapatıldı ve 12 gün boyunca kapalı kaldı.

Kardeşi Serhat Akinan ile beraber İskeleye beş dakikalık yürüme mesafesinde, Büyükada’da “Akasya” adında bir restoran açtı.

Kitapları :

2006 – Neo-Takiye

2007 – Kan Uykusu

2008 – Soğuk Barış

2008 – Kan Uykusu Kınalı Türkü

2013 S- ahi Beni Neden Almadılar?