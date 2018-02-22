Kırgın Çiçekler'den şok karar

Final yapan diziler arasına uzun süre zirvede kalan bir proje daha ekleniyor.

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA -

atv’nin NTC Medya imzalı “Kırgın Çiçekler” dizisi, final yapmaya hazırlanıyor. 2015 yılından beri ekranda olan dizinin geçen haftalarda 100. bölüm pastası kesilmişti. Kendi starlarını yaratan, reytinglerde 50 hafta birinci, 50 hafta da ikinci olan projenin patronu Mehmet Yiğit Alp, geçen hafta final kararını ekibe açıklamıştı.

Sette pasta kesen yapımcı bununla da kalmadı ve parti havasında veda etmek için Ağaoğlu Maslak’taki Çukur adlı mekanda büyük bir veda yemeği düzenlemeye karar verdi. 26 Şubat akşamı “Kırgın Çiçekler” dizisinde emeği geçenlerin bir araya geleceği gece geç saatlere kadar devam edecek.

Yetiştirme yurdunda yetişen 5 genç kızın hikâyesini beyazcama taşıyan dizi İpek Karapınar, Özgür Çevik gibi tanınmış oyuncularının yanı sıra Nil Keser, Hazar Motan ve Aleyna Solaker gibi genç yeteneklerin de yıldızını parlatmıştı.