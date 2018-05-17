Serbest bırakılan Barış Atay'dan ilk açıklama

Sanatçı Barış Atay bu sabah saat 06.00’da evine gelen polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

İşte Barış Atay'ın gözaltı sebebi

'HALKA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR ÖZÜRLE GEÇİŞTİRİLEMEZ'

Serbest kalan sanatçı Barış Atay İleri Haber'e açıklamalarda bulundu.

Atay, "Bir manipülasyon sonucu gözaltına alındım. Bazı basın mensuplarının nasıl bir tetikçiye döndüğüne de tüm çıplaklığıyla Türkiye tanık oldu. Ama ben şunu tekrar ediyorum, bir işçiye, halka karşı işlenen suçlar özürle geçiştirilemez. Yargılanmak zorundalar ve peşlerini bırakmayacağız. Durumum iyi, tüm dostlara, yoldaşlara, desteğini esirgemeyen herkese selamlar." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den 'Barış Atay' tepkisi