İnce'den HDP ile ittifak sorusuna yanıt

'Liderler FOX’ta'nın bu akşam ilk programına CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce konuk oldu.

Muharrem İnce, Fatih Portakal'ın "Heyecanlı mısınız?" sorusuna " 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olucam. Bu yüzden heyecanlıyım" dedi.

Gündeme ilişkin konuşan İnce'nin açıklamaları şöyle:

"Kılıçdaroğlu'nun kendisinin karşısına iki kere aday olmuş kişinin aday göstermesinin büyük bir centilmenlik olarak düşündüm. Eşim bana adaylığımı sorduğunda 80 milyonun yükünü omuzlarımda hissediyorum. İnsanlara umut olmak çok büyük bir görev dedim."

MİTİNGLERDE KRAVATSIZ KONUŞMASININ NEDENİNİ AÇIKLADI

"Her yere kravatsız çıkıyorunuz, Erdoğan'ın karşısına da böyle çıktınız bu belirli bir tercih mi?" sorusuna İnce, "Asık suratlı bağıran çağıran ayar veren bir cumhurbaşkanı olmak istemiyorum. 16 yıllık milletvekiliyim. Daha rahat daha özgür daha insanlara dokunan birisi olmak istiyorum. Kravatla bir derdim yok, severim. Ama böyle davranmanın toplanmanın topluma daha iyi olacağını düşnüyorum. Balıkçının oltasına dokunabilen, kahvede yancı olabilen asık suratlı olmayan, ceketini çıkaran onları düşünen biri olmak istiyorum. Bunun için takmıyorum. Ama Anıtkabir'e giderken kravatımı takarım, saygı duruşumu okurum."

"SARAYDA OTURMAYACAĞIM"

"Saray'da oturmayacağım. Kendi evimde oturacağım bu daha keyifli. Hiç tepeden bakmadan trafiği çok fazla aksatmadan 300-500 korumayla gezmeden yaşayacağım."

"BİR DAHA KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINA ADAY OLMAM"

İnce, "Ola ki 24 Haziran'da kazanamadım. Kılıçdaroğlu'nun karşısına asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kendisine kazanacaksın, cumhurbaşkanımız olacaksın dediğini söyleyen İnce "16 yıldır Kılıçdaroğlu'yla milletvekilliği yaptım. Beni çok iyi tanır. Kamuoyunda tanınmışlık oranımı bilir. Kılıçdaroğlu'da doğru kişiyi aday yapmışız dedi bana."

"YETKİLERİ MECLİS'E GERİ VERECEĞİM"

"Türkiye'de şu anda bizzet AYM tarafından rafa alınmış durumda. Şu anda bir kişinin sınırları var sadece. Ben 2002 yılından beri Meclis'teyim. Bugün Türkiye'de yargı, yasama, yürütmeyi tek başına kontrol eden biri var. Üniversite bölünsün diyor, bölünüyor. Türkiye'de kurallar işlemiyor. Böyle bir durumda cumhurbaşkanı olacağım. Ben çok büyük bir zorlukla karşı karşıyayım. Kuralları doğru koyarsak işin içinden çıkabiliriz. 81 milyonun bütçesinin bir cumhurbaşkanı tek başına karar verebiliyor. Ben bu yetkiyi kullanmayacağım. Ben bu yetkiyi Meclis'e geri vereceğim. Yargıyla ilgili yetkileri de kullanmayacağım. Bizde yüksek yargı yetkilileri iliklemesi kolay olsun diye çıtçıtlı cübbe yaptıracaklar nerdeyse."

"BİR ONARIM SÜRECİ GEREKECEK"

Bir onarım süreci gerekebilir. Onarım sürecinde hesap vermekten kaçılmamalı. Örtülü ödenek için vekillerden oluşan bir komisyon kurulabilir. Sonradan kaldırırsınız belgeleri. Bugün Türkiye'yi yöneten Erdoğan hiç kimseye hesap vermiyor. Bakanların bile yok. Bugün sokağa çıksak bakanların isimlerini sayamazlar. Bakanlar önemsiz artık. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bu yetkileri böyle kullanmayayım, parlemantoya dönelim. Komisyonlarda bunu tartışın.Yeni sistemde Meclis'in hiçbir hükmü yok. Meclis yapsın, Cumhurbaşkanı onaylasın. TBMM bir danışma kurulu değildir. Başında büyük var. İki tane görevi var. Bence en önemli görevi bütçe yapmak. Bu görevini devretti Meclis, bir kişide şu an. Parlamentoda Cumhur İttifakı güçlü olsa dahi bu yetkiyi kullanmayacağım.

Bu tehlikenin bertaraf etmenin bir koşulu vardır bir düzen kurmak gerekir. Kamuda yükselmeyi objektif kriterlere bağlarsak kişi tek adam Yoksa herkes tek adam olabilir. Yasayı, anayasayı ona göre koyacağız."

KÜRT SEÇMENLER

Cumhuriyet 1923'te kurulmuştur. Ziya Gökalp, "Paşam sakın program yapma, esneyemeyiz. İlke koyalım ona göre hareket ederiz" der. Ben de siyaset için ilkeli ilerlerim.

Eğer bir doğru varsa bu doğruda da CHP'yi desteklemek, yanlış ise bu yanlış demek. Partide pek çok konuda başkaldırmışımdır. Ben şimdi Kürtlerin gönlünü alayım sonra bana oy verirler diye düşünmem. Rakiplere giderken o seçmen bu seçmen kızar diye bir siyaset yapma biçimi yok. Eleştiri geldi mi geldi. Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Bu çok normal."

Cumhurbaşkanı seçildiğimde AK Partililerin de cumhurbaşkanı olmayacak mıyım? Ben neden rozetimi çıkardım o zaman. Cumhurbaşkanı 81 milyonun cumhurbaşkanı olur. Onun için siyaset normalleşsin istiyorum. Edirne'den Hakkari'ye geçtim. En keyifli olduğum yer Hakkari idi. Yalova'da otobüste 15-20 kişi el sallamadı, Hakkari'de böyle bir şey olmadı."

"HDP NEDEN İTTİFAKTA YOK?"

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı başka bir şey ittifak olayı başka bir şey. Ben bütün muhalefetin toplanmasını isterdim.

Uzlaşmak ne demektir? Çok istediğinden vazgeçeceksin ki uzlaşacaksın. TRT her şey serbest desin, adil bir biçimde konuşsak iki yıl boyunca daha doğru olacak diye düşünüyorum."

"KÜRT BAŞKAN YARDIMCISI DA YAPARIZ"

"Millete hiç yalan söylemeden yapmalıyız. Bundan kızacaklarmış kızsınlar önemli değil. Millet için doğruysa o zaman yapmalıyız. Kürtler bu memleketin değil mi? Kürt başkan yardımcısı da yaparım. Neden muhafazakar olan biri yardımcılık yapmasın."

ANA DİLDE EĞİTİM

"Ana dilde eğitimi vekil ve gazetecilerin haddine değildir. Pedagogların, uzmanların işidir. Bir TV kanalında ayrıca tartışılsın diyorum. Ben Kürt çocuklarını birilerinin reyting savaşına malzeme edemem. Bir öğretmen için Hakkari'deki öğrenci ile Yalova'daki öğrenci arasında ayrım olur mu? TRT'nin bir kanalını buna tahsis edeceğiz ve korkmadan tartışacağız."

"OHAL'İ KALDIRACAĞIZ"

"OHAL'i hemen kaldıracağız. OHAL sadece Erdoğan'ın işine yaradı."

EĞİTİM SORUNU



"200 bin öğretmen emekli olacak. Sabahçı-öğlenci ve birlikte olan sınıflar ayrılacak. Böylece eğitimin niteliği değişecek. AK Parti döneminde bütçeyi artırdılar ama kalite artmadı. Nasıl başlayacağız eğitime? 20 yılda 10 bakan, 5 sınav değişti. Bir yıl uzlaşma bekliyorum. Bir yıl eğitimi tartışacağız. Eğitimde siyasal uzlaşma olmadan çözemeyiz. Her yıl palavradan reform yapmaktansa siyasal uzlaşmayı yapacağız.

Bunları yapabilmemiz için para lazım bize. Ekonomiyi nasıl düzenleyeceğiz?

Yargı düzelmelidir. Evrensel kurallar gerekiyor. Yabancı yatırımcı buraya gelmeli. İdeolojik saplantılara takılmış bir Cumhurbaşkanı var. Merkez Bankası Başkanı'nı siyasal partiye çağırmak Türkiye'yi küçük düşürmektir.Bunlar bağımsız olmalıdır."

"SEN ONLARIN SUÇ ORTAĞISIN"

Büyüme rakamlarınız, işsizlik rakamlarınıza kimsenin inandığı yok. AVM ekonomisinden çıkabilmek için birincisi demokrasi. Dolar yükseldi bugün. 2017'deki orta vadeli programda 2018'in sonunda 3,73 olacak diyor. 2019'da 3,92 olacak. 2020'de 4,02 olacak. Şimdi dolar 4,40. Sonra diyor ki; Bizi dolarla terbiye etmek istiyorlar. Sen onların suç ortağısın. Geçmediğimiz köprünün, yatmadığımız hastanenin parasını ödüyoruz. Bunu nasıl çözeceğiz. Birincisi, soygun düzenini engelleyeceğiz, bilimi egemen kılacağız. Rakamları düşük göstermek için alicengiz olaylarından uzak duracağız. Ekonomi rakamlarını doğru söyleyelim. Güven veren bir ülke olduğumuzda hiçbir şey yapmadığımızda dolar kendiliğinden düşecektir."

HULUSİ AKAR AÇIKLAMASI

Sök apoletlerini çık karşımıza.Genelkurmay Başkanı^nın Abdullah Gül ile ne işi var. Hulusi Akar'la kısa bir süre çalışırım. Bu zihniyetteki insanlarla uzun süreli çalışmamız mümkün değildir.

Kararname ile faiz indireceksem Erdoğan olurum.

"BİRİNCİ TURDA KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Birinci turda kazanacağıma inanıyorum. Adaylığım açıklandığından beri çok yol aldığımı görüyorum. İkinci tur olursa Erdoğan ile kalacağımı düşünüyorum.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Yurttaşlarımız rahat olsunlar. CHP'nin zayıf olduğu yerlerde Saadet, İYİ Parti var. Onların olmadığı yerde biz varız. YSK'da bir şey olur mu diye düşünürseniz avukatlara çağrıda bulunmuştum zaten. YSK alicengiz oyununa girişirse avukatlarla orada olacaklar. Herkes haddini bilecek.

SEÇİM MANİFESTOSU

Yapılan sözleşmeleri inceleyeceğiz. Ayın 19'unda manifestomu açıklayacağım. Mazotu çiftçiye 3, 3.5 TL'ye vereceğiz."

Fatih Portakal'ın program formatına ilişkin yaptığı açıklamaya göre, liderler tek tek davet edilecek. Ancak liderler tarafından bir teklif gelmesi halinde aynı anda birden fazla liderle aynı anda program yapılabilecek...

Son günlerde TRT ve 'havuz medyası'na muhalefetin seçim gündemine yer vermemesi tepki görüyor.

BEDELLİ AÇIKLAMASI

Taşeronu kaldıracağım. Af değil adalet gelmeli. Adalet olmadan af getirmenin bir anlamı yok. Bedelli benim gündemimde yok. Profesyonel ordu neden olmasın bu tartışılabilir.

Kesinlikle bölünmemelidir. Cerrahpaşa'yı yakında ziyaret edeceğim. Okulların pek çoğu yüksek lise.Eğitimle ilgili açıklamalarımı Balıkesir'de yapacağım. Doğu'ya karşı Batı'nın gücünü, Batı'ya karşı Doğu'nun gücünü kullanabiliriz.24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduktan 3 ay sonra Yüksek Yargıyı düzenleriz. Adil bri yargım var artık deriz. "Gülen'i iade et" deriz. Etmezse İncirlik'i kapatırız.Türkiye Cumhuriyeti kimsenin babasının çiftliği değildir. Demirel, Özal nasıl gittiyse öyle gidecek. Ben yargıç değilim. Devleti yönetirken dosyalara hakim olacağım.

Hırs, intikam peşinde değilim. Adil bir yargı düzeni kurmak istiyorum. Beni de onu da yargılasın. Ben yargının beni yargılamasından korkmuyorum. Yargıç cumhurbaşkanı karşısında düğmesini iliklememeli ama herkes yargıcın karşısında önünü iliklemeli.

İNCE'NİN HAYALİ

Millet sizi sevmiyorsa bırakacaksınız. İşler iyi gidiyorsa neden erken seçim var, işler kötü gidiyorsa neden kötü yönetimi yeniden seçelim? 24 Haziran'dan sonra hayalim;

1- Onarım sürecini bitirip, parlamenter sisteme dönüp kriz anında tüm partileri bir masa etrafında toplayabilmeli, 81 milyonun sevdiği bir cumhurbaşkanı olmak isterim.

Eski tas eski hamam olacak bunlar kaldığında. Bence buna fırsat vermeyecek bu millet.

Karikatürlerimi yayınlayacak insanları bekliyorum. Onları evimde ağırlamak isterim. Beni rahat rahat eleştiribilecekler.

"TRT'DEKİ YAPIYI YERLE YEKSAN EDECEĞİM"

Fizik öğretmenleri sert olur ama mert olur. Medyaya şunu söyleyeyim: Dış basının gösterdiği ilgiyi Türk medyasın göstermedi. TRT'deki yapıyı yerle yeksan edeceğim.Gazeteci aile düzenini geri geçeceğiz.

KUDÜS AÇIKLAMASI

Mallarını boykot etmeyeceksin, tohum alacaksın, Mavi Marmara'da 20 milyonu geri vereceğim sonra diyorsun ki miting yapacağım. Kendi siyasi çıkarın için yapacaksın. Dik dur yanında duralım dedik.

"İsrail bir terör devleti" dedi. Sonra "İhtiyacımız var" Kof kabadıyılık söz konusu. Filistin politikası vardır Türkiye'nin. Hangi parti iktidar olursa olsun bu devam eder? Bunu yerle bir ettiler. İsrail ile ilgili konu seçim zamanı gündeme geldiğinde Erdoğan'ı seviyorlar" diyorum. Yine gizli anlaşmalar mı var?

Gelsin bir TV kanalına. İsrail'i, Filistin'i konuşalım.

Ben transkripti mi göstereceğim. Kıskananlar çatlasın diye. 2 yıl mı 4 yıl mı? Gece mitingini arkadaşlarım planlıyor.