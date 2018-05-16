İsmail Küçükkaya ve Şirin Payzın ifade verdi

Aralarında iş adamları ve gazetecilerin bulunduğu 59 kişiyi yasa dışı dinledikleri iddiasıyla Fethullah Gülen ve aralarında emniyet müdürlerinin de olduğu 45 sanığın yargılandığı davada İsmail Küçükkaya ve Şirin Payzin müşteki olarak ifade verdi.

Sözcü- İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada aralarında ifade veren Küçükkaya, şikayetçi olduğunu belirterek “ 6 kez kasıtlı olarak dinletilmişim. Adı geçen herkesten, yasadışı kararı uygulayan şeflerden, memurlardan ve FETÖ ele başı Fethullah Gülen’den şikayetçiyim” dedi.

Şirin Payzın ise “ Şikayetçiyim ama özellikle bu emri verenlerden. Tehditle baskıyla bu işi yapanlarda ayrı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Sanıkları SEGBİS ( Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak iddianameye karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme, sanıklara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede FETÖ elebaşı Fethullah Gülen bir numaralı sanık olarak gösterilirken, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan ve Hayati Başdağ’ın da bulunduğu meslekten ihraç edilen 44 polis “sanık” olarak yer alıyor.

İddianamede, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, iş adamları Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa Süzer ile CHP’li milletvekili Muharrem İnce “şikayetçi”, iş adamı Yıldırım Ali Koç, Caroline Nicole Koç, Fevzi Bülent Özaydınlı, Atalay Şahinoğlu, Erol Altaca, Mehmet Yörük, Melih Türker, Mehmet Topsoy, Ali İhsan Karacan, Yener Şenok, Süleyman Kocakaya, Dursun Ali Yılmaz, Memduh Karakullukçu, Sezai Çanakçı, İbrahim Çağlar, İbrahim Özay Şendir, Ömer Lütfi Karagöz, Cemal Tanıl Küçük ile gazeteciler İ. Tufan Türenç, Mehmet Murat Yetkin, Zafer Mutlu, Sabri Yılmaz Özdil, Can Dündar, Aslı Aydıntaşbaş, Mehmet Faraç, İsmail Küçükkaya, Mirgün Sırrı Cabas, İsmail Uğur Dündar, İbrahim Yıldız, Amberin Zaman, Şirin Payzın Acet, Nihat Genç, Rasih Yılmaz, Selahattin Sadıkoğlu, Ergün Diler, Cengiz Semercioğlu, Halil Engin Ardıç, Bedri Baykam, İlhami Melih Meriç, Metin Yüksel, Saner Ayar, Recep Tepeli, Nesibe Ruhat Mengi, Bülent Çöltekin, Rıdvan Bıyık, Mustafa Şekeroğlu, Gülden Aydın, Mehmet Nuri Çolakoğlu, Faruk Bildirici, Şükran Suna Vidinli, Arslan Bulut, Özdemir İnce, Mehmet Emin Darendeliler, Ahmet Altınel, Hüseyin Özalp ve emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın “mağdur” sıfatıyla bulunuyor.

Hürriyet gazetesinde 3 Aralık 2014’te “Dinlenen VIP isimler” başlığı altında yapılan haberde “İstanbul polisinin, 2008 ve 2009’da çoğu tanınmış kişiyi dinlediği iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturmanın başlatıldığı” bilgisinin yer aldığı anlatılan iddianamede, FETÖ’nün yapılanması ve eylemlerine detaylı olarak yer veriliyor.

Örgüt elebaşı Gülen’in talimatıyla sanık 44 istihbaratçı polisin, 59 ismi hukuka aykırı dinlediği belirtilen iddianamede, örgütün, İstanbul ve diğer illerde yapılan veya yapılacak operasyon ve faaliyetlere zemin hazırlamak amacıyla emniyet istihbarat şubelerini “casusluk örgütü” mantığıyla kullandığı, dinlemeleri, örgütün amacına uygun, şantaj ve tehdide yarar nitelikte belge ve suç delili toplama alanı olarak kullanmaya çalıştığı vurgulanıyor.