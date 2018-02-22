Hürriyet'e saldırı davasında polisten şaşırtan savunma

Ceylan Sever - Hürriyet - Hürriyet gazetesinin Bağcılar’daki binasına 6 ve 8 Eylül 2015 tarihlerinde saldırı düzenleyerek binaya girmeye çalıştıkları, camları ve kameraları kırdıkları iddiasıyla haklarında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 26 kişinin yargılandığı duruşmada dinlenen tanık polis memuru F.B. “Herhangi bir taşkınlık yapmıyorlardı” dedi.

Bakırköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. avukatı Cansu Tekirdağ katıldı. Malatya Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifade veren tanık polis memuru F.B. şunları söyledi:

“Şuan emekliyim. Olay tarihinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Hizmetler Amirliğine bağlı Gözaltı Müdahale Timi’nde görevliydim. Takviye ekip istenmesi üzerine olay yerine gittim. Gittiğimizde 150-200 kişilik bir kalabalık vardı. Bir kısmının elinde Türk bayrağı vardı. Herhangi bir taşkınlık yapmıyorlardı. Park halinde bulunan kamyon ve tırlar havalı korna çalıyordu. Orada bulunan diğer görevli polisler binanın önündeki bariyerlerin önünde bekliyorlardı. Biz de kişilerin binaya girmelerini engellemek amacıyla orada bulunduk. Trafik akışının devam etmesi için çaba gösterdik. Biz gitmeden önce şahısların içeri girip girmediklerini ve zarar verip vermediklerini görmedim. Benim olay hakkındaki bilgim ve görgüm bundan ibarettir.”

Mahkeme dinlenmeyen bir tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarırken Muş’ta görev yapan polis memuru M.A.’nın da ifadesinin alınması için Muş Asliye Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.