Hakan'dan Akşener ve İnce'ye çağrı: Bu adama haddini bildirin

Barış Atay’dan Ahmet Hakan’a yanıt: Sen de yargılanacaksın!

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Meral Akşener'den talepte bulunan Hakan, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" dedi.

Atay Twitter'dan, "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız. Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" demişti.

Hakan, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in TBMM'ye başörtülü gelen milletvekili Merve Kavakçı'ya Meclis kürsüsünden "Burası devlete meydan okunacak yer değildir.Lütfen bu hanıma haddini bildiriniz" sözlerine atıfla Atay'a, "Lütfen bu adama haddini bildiriniz" ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan şunları yazdı:

Barış Atay adlı bir adam...

Şöyle yazmış Twitter’da:

- Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz.

- O gün geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız!

- Yok öyle “torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz” falan.

- Her şey yeni başlıyor.

- Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!Sayın Muharrem İnce!

Sayın Meral Akşener!

Lütfen bu adama haddini bildiriniz!

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Sakın bana...

“Yahu bu adamın ne kıymeti var ki? Ne diye bu adamın sözlerini önümüze getiriyorsun ki? Bu adamı mı muhatap alacağız ki” falan demeyin.

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Şunu unutmayın:

Bu adam, bir zihniyeti temsil ediyor!

Bu zamana kadar yakındığımız ne varsa, illallah ettiğimiz ne varsa, “bitsin” dediğimiz ne varsa...

Hepsini sırtlanmış ve karşımıza çıkmış!

Bu adam...

Rövanş peşinde koşanların, kavga isteyenlerin, huzursuzluk ve kargaşa rüyaları görenlerin bir temsilcisi!

Adamın şahıs olarak hiçbir önemi tabii ki yok.

Ama onun şahsında bu ilkel zihniyete haddini bildirmek şart!

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Sayın Muharrem İnce!

Sayın Meral Akşener!

- Pespaye ve ilkel dürtülerle hareket eden bu tür adamların kafalarına balyoz gibi indirin lütfen “inadına kardeşlik” haykırışını.

- Kavgadan, merhametsizlikten, düşmanının aynısını olmaktan başka bir şey bilmeyen bu tür adamların suratına çakın lütfen “hepimiz kardeşiz” haykırışını.

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Gürül gürül bağırın lütfen, “Biz rövanş, intikam, kavga için gelmiyoruz... Huzur için geliyoruz huzur için” diye.

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Kestirip atın lütfen, “Biz sadece yargıyı bizi bile yargılayabilecek denli bağımsız hale getirmekle mükellefiz. Yapacağımız tek şey budur” diye.