Habertürk'ten CNN Türk'e geçti! Ana haberi sunacak

CNN Türk Ana Haber Sunucusu Duygu Demirdağ ile yollar, geçtiğimiz gün ayrılmıştı. Demirdağ'ın yerine Ana Haber'i sunacak isim belli oldu. Habertürk TV ile yollarını ayıran Buket Güler, CNN Türk'le anlaştı. Güler, hafta içi her akşam CNN Türk Ana Haber Bülteni'ni sunacak.

Habertürk TV'de Gün Ortası programını sunan deneyimli ekran yüzü Buket Güler Mayıs ayı başlarında kanalla yollarını ayırmıştı. Deneyimli ekran yüzü bugünden itibaren CNN Türk Ana Haber'i sunmaya başladı.





Buket Güler kimdir?

Mesleğe Hürriyet Gazetesi'nde adım atan Güler ardından Tempo Dergisi'nde çalışmıştı. Güler 2009 yılından itibaren 7 yıl görev yaptığı TRT ile 2016'nın Eylül ayında yollarını ayırarak Habertürk TV'ye transfer olmuştu.