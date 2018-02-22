Anket polemiği: Selvi'den Yılman'a yanıt geldi

Erdoğan ve Yıldırım'ın anketten haberi olduğunu söyleyen Selvi, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a da tepki gösterdi.

Selvi, "Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AK Parti’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı" ifadelerini kullanarak bir anketi köşesine taşıdı. Hangi araştırma şirketine ait olduğu dahi paylaşılmayan ankete Habertürk yazarı Sevilay Yılman'dan tepki geldi. Yılman, anketten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın haberi olmadığını savunarak "Bu işlerle özellikle muhatap olan bir kaynağıma göre bu çıkarım Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil" ifadesini kullandı.

Selvi, bugün "Anketler konuşuyor" başlığıyla yazdığı yazısında Yılman'a tepki gösterdi. Yılman'ı 'kuaförde dedikodu yapmakla' itham eden Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:

Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı ve Hendek Savaşları gibi büyük olayların kamuoyunu etkilemediğini mi sanıyorsunuz? Öcalan’ın yakalanması Ecevit’e seçim kazandırmadı mı? Peki Afrin harekâtı başarısız olsaydı, biz şimdi neyi tartışıyor oluyorduk? Devlete ve hükümete olan güven 5-6 puan artar mıydı, azalır mıydı?



Bu arada Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın benim yazdığım araştırmadan haberi olmadığını yazanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la ne zaman görüştüler? Telefonla mı, yüz yüze mi? Ne konuştular? Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın böyle bir araştırmadan haberi olmadığını neye dayanarak yazabiliyorlar? Bu araştırmalar öncelikli olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a sunuluyor, ayrıca AK Parti MYK’da sunum yapılıyor.

Bir konuyu yazarken sorumlu her gazetecinin yapması gerektiği gibi en az birkaç kaynakla konuşuyorum.

Bakın AK Parti-MHP İttifakının hazırladığı teklif, dün Meclis’e sunuldu. İttifakın her aşamasını yazdım, 20 Şubat Salı günü, ”İttifakın püf noktası” başlıklı yazımda ayrıntılara yer verdim. Tamamı doğru çıktı. Bu yazılar emekle yazılıyor, kuaför dedikodularına göre değil.