'Erdoğan istiyor ki sert, kuvvetli bir tartışma çıksın'

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, zinanın suç sayılmasını tekrar gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın amacının "sert bir tartışma çıkarmak" olduğunu yazdı.

Hakan'ın "Ey iktidar muhalifleri! Zinadan uzak durun!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

MALUM önümüzde büyük, çok büyük ama çok büyük seçim var.

İşte tam bu yüzden…

İktidar cephesinin…

Muhafazakârlar ile milliyetçileri aynı çatı altında birleştirecek şöyle okkalı bir kültürel değerler üzerinden yapılacak bir tartışmaya şiddetle ihtiyacı var.



“Zina tartışması” var ya “zina tartışması”…

Bunun için…

Bulunmaz bir nimet.

Cumhurbaşkanı Erdoğan…

İşte bu yüzden…

Durup dururken…

“Zina” tartışmasının fitilini ateşleyiverdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan istiyor ki…

“Zinayı savunanlar” ile “Zinaya karşı çıkanlar” arasında şöyle güzel, şöyle sert, şöyle etkili, şöyle kuvvetli bir tartışma çıksın.

Ve böylece…

Muhafazakâr milliyetçi cephe gücüne güç katsın, sandıklar patlasın, hayat bayram olsun, kuşlar cıvıldasın falan…

Bu stratejiyi ancak şöyle bir tavır bozabilir:

Eğer iktidar muhaliflerinin bir teki bile…

Zina tartışmasına girmezlerse…

Zina tartışmasına yüz vermezlerse…

Ne girmesi! Ne yüz vermesi!

“Zina” kelimesinin “z”sini bile telaffuz etmezlerse…

Zina konusu, kursakta bir heves olarak kalır.

Bakalım başarabilecekler mi?

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