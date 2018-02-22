Leman'dan çarpıcı Mısıroğlu kapağı

Karikatür ve mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında, Atatürk'e yaptığı hakaretlerle tanınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu'nu çizdi.