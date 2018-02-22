22 Şubat 2018 11:42

Leman'dan çarpıcı Mısıroğlu kapağı

Karikatür ve mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında, Atatürk'e yaptığı hakaretlerle tanınan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği Kadir Mısıroğlu'nu çizdi.
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İşte Leman'ın bu haftaki kapağı;

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