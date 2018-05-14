Hakan'dan AKP'ye: Meydanlarda şovu bırakın, şu sorulara yanıt verin

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
MEYDANLARDA ŞOVU BIRAKIN, ŞU SORULARIN CEVABINI VERİN
- Tarım politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da kuru fasulyeyi bile ithal etmekten kurtulacağız?
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- Eğitim politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da her 6 ayda bir sistem değişikliğine gitmeyeceksiniz?
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- Hayvancılık politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da “et ithal ettiğimiz ülkeler” listesi yapmaya gerek duymayacağız?
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- Faiz, enflasyon politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da kur yükselmeyecek, enflasyon düşecek, faizler fırlamayacak?
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- Çevre ve şehircilik politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da şehirlerimiz artık daha fazla ihanete uğramayacak?
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- İstihdam politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da işsizler ordusuna her gün yüzlerce nefer katılmayacak?
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- Suriyeli mülteciler politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da mülteciler sorununu şimdikinden farklı bir şekilde çözeceksiniz?
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- Düşünce özgürlüğü politikanız ne olacak? Ne yapacaksınız da size azıcık dokunduran gazeteciler kendilerini güvende hissedecek?