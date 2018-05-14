Ünlü yönetmene polis dayağı

Kubilay filmi ile gündeme gelen yönetmen Fatih Ahmet Akıncı, kaybolan köpeğini almak için gittiği karakolda, polisin kendisini yerde sürükleyerek darp ettiğini iddia etti.

Kubilay filmi ile gündeme gelen yönetmen Fatih Ahmet Akıncı savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, daha önce kaybolan köpeğinin İstanbul Kağıthane'deki Çağlayan Polis Karakolunda olduğu yönünde bilgi aldığını, bunun üzerine 9 Mayıs'ta karakola gittiğini aktardı.

İş yerinin de bu karakola yakın bir yerde olduğunu söyleyen Akıncı, “Köpeğim nöbetçi kulübesinin yanında bağlıydı. Nöbetçiye köpeğin benim olduğunu sağlık karnesi ve diğer evraklarının mevcut olduğunu söyledim. O da bana bir başka kadının da aynı şeyleri söylediğini köpeğin kendisinin olduğunu aktardığını söyledi” dedi.

“POLİS YANLIŞ ANLAMIŞ”

Dilekçeye göre polis, söz konusu kadını arayarak telefonu Akıncı'ya verdi. Telefonla görüşen Akıncı kadının polise köpeğin sahipli olduğunu söylediğini ancak polisin kendisini yanlış anlamış olabileceğini aktardığını söyledi. Daha sonra polise “Köpek benimdir. Köpeğimi verin gideyim” dediğini anlatan Akıncı, polisin köpeği kendisine teslim etmek istemediğini iddia etti. Bu durum üzerine “O zaman köpeği belediyeye teslim edin” diyen Akıncı ile polis arasında tartışma yaşandı.

“BARİKATLARDAN ATLADI VURMAYA BAŞLADI”

Akıncı dilekçesinde olayı şöyle aktardı: “‘Bana ‘Çık buradan' diyerek üzerime gelip beni sürüklemeye başladı. Ben de kendisine bu üniformanın yakışmadığını söyledim. Savcılığa şikayet edeceğimi anlattım. Oradan ayrılıp adliyeye geleceğim sırada ismini bilmediğim bu polis barikatlardan atlayarak bana vurmaya ve süreklemeye başladı.”

“ŞİKAYETÇİ OLURSAM KÖPEĞİMİ VERMEMEKLE TEHDİT ETTİ”

Polisin kendisine hakaret ve tehdit ettiğini savunan Akıncı, “Sağ elim ve kıyafetlerim hasar aldı. Sonra beni karakola götürdüler. Yaklaşık iki saat sonra hastaneye götürüp rapor aldılar. Rapordan sonra kendisi bana ‘Şikayetçi olursan köpeğini vermeyeceğim' dedi. Karakolda ifade vermedim. Hastane raporu karakoldadır. Kamera kayıtları incelendiğinde gerçek görülecektir” dedi.

SAVCILIK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Sözcü'ye konuşan yönetmen Faik Ahmet Akıncı bir sinema filminde görüntü yönetmeni olarak çalıştığını, darp edildikten sonra sağ elini kullanamadığı için işini başkasına devretmek zorunda kaldığını anlattı.