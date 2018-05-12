Sözcü'den Selahattin Demirtaş çağrısı

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan’ın kaleme aldığı, gazetenin başyazısı olan Tokmak’ta, tutuklu Demirtaş’la ilgili bir çağrı yer aldı.

Sözcü gazetesinin başyazarı Rahmi Turan’ın kaleme aldığı, gazetenin başyazısı olan Tokmak’ta, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’la ilgili bir çağrı yer aldı.

Tokmak’ta şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanlığı yarışında toplam 6 aday var:

Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perinçek ve Selahattin Demirtaş.

Tüm adaylar düşüncelerini her yerde serbestçe söyleyebiliyor. Hatta, halen Cumhurbaşkanı olan AKP adayı Erdoğan, devletin bütün imkânlarını, uçaklarını, otomobillerini, valilerini, kaymakamlarını kullanarak kendisine ayrı bir avantaj sağlıyor.

Tarafsız olması gereken TRT tüm gücüyle AKP adayına destek oluyor, diğer adayları yok sayarak suç işliyor. Birçok özel televizyon da açıkça iktidar yalakalığı yaparak muhalif adaylara yer vermiyor.”

“ZİNCİRLİ DEMOKRASİ OLUR MU”

“Bütün bunlar olurken adaylardan biri, Selahattin Demirtaş, Edirne mahpushanesinde hapis yatıyor. Dört duvar arasında sesini nasıl duyuracak?” denilen yazı şöyle devam etti:

“Bir de buna ‘demokratik, âdil bir yarış’ diyorlar!

Neresi demokratik, neresi âdil bunun?

Zincirli demokrasi olur mu?

Efendim o yargılanıyormuş… Olabilir, tutuksuz yargılanamaz mı?

Madem yasalarımıza uygun şekilde ‘Cumhurbaşkanı adayı’ olmak hakkını kazandı, o zaman seçimlere de özgür olarak katılması gerekmez mi?”