22 Şubat 2018 10:04

Sapanca Gölü'nü mayaladı!

Sapanca Gölü'nü mayaladı!
Sapanca'da bir yurttaş elindeki zemzem suyu ile Sapanca Gölü'nü mayaladı. Bu işlemin bilimsel olduğunu iddia eden yurttaş herkesin şaşkın bakışları arasında elindeki zemzem suyunu göle boşalttı.
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