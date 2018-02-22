Sapanca Gölü'nü mayaladı!

Sapanca'da bir yurttaş elindeki zemzem suyu ile Sapanca Gölü'nü mayaladı. Bu işlemin bilimsel olduğunu iddia eden yurttaş herkesin şaşkın bakışları arasında elindeki zemzem suyunu göle boşalttı.