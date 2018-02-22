22 Şubat 2018 10:04
Sapanca Gölü'nü mayaladı!
Sapanca'da bir yurttaş elindeki zemzem suyu ile Sapanca Gölü'nü mayaladı. Bu işlemin bilimsel olduğunu iddia eden yurttaş herkesin şaşkın bakışları arasında elindeki zemzem suyunu göle boşalttı.
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Sapanca Gölü'nü mayaladı!
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