Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'e tahliye

Zaman gazetesi eski yazarları hakkındaki davada, Ali Bulaç ve Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında tutuklanan eski Zaman yazarları ve editörlerinin de aralarında bulunduğu 11 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında ara karar açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti 650 gündür tutuklu bulunan Ali Bulaç ve aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zaman gazetesinin eski sorumlu müdürü Mehmet Özdemir'in tahliyesine karar verdi. Hakkındaki ev hapsi kararı Şahin Alpay pazar günleri imza vermek suretiyle adli kontrole tabii tutuldu.