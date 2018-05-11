Ahmet Hakan'dan Bozdağ'a bomba soru!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın Tamam fırtınasına karşılık 'iktidar, Twitter'dan değil sandıktan çıkar.' açıklamasına gönderme yaptı.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölümler şöyle:

MADEM İKTİDAR, TWİTTER’DAN DEĞİL SANDIKTAN ÇIKAR

SAYIN Bekir Bozdağ...

Demişsiniz ki:

“İktidar Twitter’dan değil sandıktan çıkar.”

*

Doğrudur.

Hakikaten de iktidar, Twitter’dan değil sandıktan çıkar.

*

İyi ama Bekir Bey...Madem öyle...

O zaman ne diye...

- “Tamam” diye tweet atanlara savaş açıyorsunuz?

- “Tamam” diye tweet atanların FETÖ’cü, PKK’cı falan olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsunuz?

- “Tamam” diye atılan tweet’lerin sahte olduğunu iddia ediyorsunuz?

*

Madem iktidar, Twitter’dan değil sandıktan çıkar...



Ne diye “Hadi arkadaşlar, biz de devam tweet’leri atalım, tamam tweet’lerini geçelim” diye kampanya düzenliyorsunuz?

*

Nedir? Ne iştir?



TAYYİP ERDOĞAN KARŞITI KAMPANYA GİBİ BİR ŞEY

İDDİA ediyorum:

Televizyon kanallarının diğer adaylarının konuşmalarını yayınlamayıp sadece Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını uzun uzun yayınlaması...

Tayyip Erdoğan karşıtı bir kampanya etkisi uyandırır.

Neden mi?

Şu beş nedenle:

*

- BİR: Erdoğan’dan bıkkınlığa yol açar.

- İKİ: Halkın diğer adayları merak etmesine neden olur.

- ÜÇ: Diğer adayları mağdur yapar.

- DÖRT: Diğer adaylarla ilgili önü alınamaz bir gizeme yol açar.

- BEŞ: Diğer adayların hatalarını ört bas eder.

- ALTI: Başka mecraların popüler olmasına neden olur.

*

Ey AK Parti stratejistleri!

Ey AK Parti taktisyenleri!

Eğer gerçekten de Erdoğan’dan yanaysanız...

Erdoğan karşıtı bir kampanyaya dönüşmekte olan bu olaya dur deyin.

Başta TRT olmak üzere bütün televizyonlara...



“Yayınlasanıza kardeşim diğer adayların da konuşmalarını” diye çıkışın.

YOK ARTIK YÖK!

300 Fransız, Kuran-ı Kerim’e karşı hayâsız bir akın yaptı diye...

Bizim YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransızca bölümlerine öğrenci almamaya karar vermiş.

-

İlahi YÖK!

Yahu senin Hollanda’ya sinirlenip portakal bıçaklayanlardan hiç mi farkın olmayacak?