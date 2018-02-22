"Ey sorumlu mevkidekiler!.. Tüyler ürperten bu sorunların üzerine gitmek mi istiyorsunuz? O halde hemen köle gibi çalıştırılan esir bir çocukla, cinsel saldırı kurbanı bir yavruyu karşınıza alıp gözlerinin içine bakın" ifadelerini kullanan Dündar'ın bugünkü köşesi şöyle;
Cinsel saldırıya uğrayan bir çocuğun gözlerinin içine bakabilmek!..
Eylül 2005…
O ay içinde Arena'ya ulaşan bir ihbar üzerine ekibimiz, Güneydoğu'dan getirilen 10-15 yaşlarındaki
çocukların, Tekirdağ'ın Kumbağ yöresindeki tuğla fabrikalarında kaçak olarak çalıştırıldıklarını belgeledi.
Görüntüler yürek yakıcıydı. Simsarlar tarafından minibüslere sardalye istifi doldurulan çocuklar
fabrikalara getiriliyor, kimliklerine el konulduktan sonra maske kullanmaksızın toz toprak içindeki
fırınların en ağır işlerinde çalıştırılıyorlardı.
Köleden farksız çocukların yattıkları koğuşlar, hayvan bağlasanız durmayacak kadar berbattı…
* * *
Görüntülerdeki gerçekleri o dönem AKP'de siyaset yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat
Başesgioğlu'na anlattım. İki müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerle Kanal-D binasında buluştuk. Ben
onların aracına bindim, muhabir arkadaşım Serap Belet ile kameraman Murat Sis de Arena aracına geçtiler.
Biz önde, onlar arkada, Tekirdağ'ın yolunu tuttuk.
* * *
Tuğla fabrikasına geldiğimizde tam görüntü almaya başlamıştık ki, fabrika, jandarmalar tarafından
basıldı. Ben önce çocuk işçileri kaçak olarak çalıştıran kişileri gözaltına alacaklarını sandım. Ama
yanılmışım! Sadece beni karakola götürüp ifademi aldılar, ayrıca kasetlerimize el koymaya kalktılar.
Tabii kargaşa sırasında köle çocuklar da –her denetimde olduğu gibi-kaçırıldılar!..
Uzatmayayım, yanımızdaki müfettişler sanki Bakan'ın emri üzerine İstanbul'dan bizimle gelmemişler gibi
yaparak, kaşla göz arasında ortalıktan kayboldular!..
Daha sonra aleyhime açılan davada yargılanırken Bakan Başesgioğlu, bırakın lehime tanıklık etmeyi, amacıyla ve bilgim dahilinde hep birlikte fabrikaya gittiler. İzni ben verdim” deme gereğini bile
duymadı!
Çocuk simsarları ve köle tacirleri yerine ben mahkum oldum!
İyi mi?..
* * *
Aradan uzun, upuzun 13 yıl geçti…
* * *
Ve geçenlerde, CHP'nin adeta tek kişilik ordu gibi çalışan değerli
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “çocuk işçiler” sorununu
Meclis'e taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide
Sarıeroğlu'nun cevaplandırması istemiyle verdiği soru
önergesinde; çocukların yüzde 78'inin kaçak olarak
çalıştırıldığını öne sürdü!..
2016 yılında 56 çocuğun iş kazasında hayatını kaybettiğini
belirten Gürer “işçi çocuk cinayetlerinin” önlenmesi için neler
yapıldığını sordu. Ayrıca yokluk ve yoksulluk nedeniyle çocukların
eğitimden koparılarak kaçak çalışmaya zorlandığını belirtti.
Bakan Sarıeroğlu da verdiği cevapta; kayıt dışı istihdamın
önlenebilmesi amacıyla denetimler yapıldığını, çeşitli sosyal ve ekonomik tedbirlerle sorunun üzerine
gidildiğini ifade etti.
Böylece aradan geçen 13 yıl içinde devasa sorunun çözümünde kayda değer bir ilerleme
sağlanamadığı gibi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle giderek büyüdüğü ortaya çıkmış oldu.
* * *
Bahtsız çocuklar konusunda en acı tespit ise CHP'nin bir başka çalışkan isminden, İstanbul Milletvekili
Gülay Yedekçi'den geldi. Cinsel saldırıya uğrayan çocuklarla ilgili Meclis araştırması yapılmasını
isteyen Yedekçi önergesinde; çocuklara yönelik cinsel istismarın son 10 yılda yüzde 700 oranında
arttığını iddia etti.
* * *
Ey sorumlu mevkidekiler!..
Tüyler ürperten bu sorunların üzerine gitmek mi istiyorsunuz?
O halde hemen köle gibi çalıştırılan esir bir çocukla, cinsel saldırı kurbanı bir yavruyu karşınıza alıp
gözlerinin içine bakın.
O gözlerde ne yapmanız gerektiğinin yazılı olduğunu göreceksiniz!..
Tabii bakmaya cesaretiniz varsa!..
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