Özgür Gündem'in Yazıişleri Müdürü Çapan gözaltına alındı

MA'nın haberine göre, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Çapan’ın gün içinde Hopa Savcılığına çıkarılmasının beklendiği kaydedildi. Çapan’a İstanbul 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından cezanın onanmasının ardından Çapan hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ayrıca Çapan’a çok sayıda mahkeme tarafından verilen para cezaları da hapis cezasına dönüştürülmüştü.