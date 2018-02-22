Özkök: Vallahi asansörde benim de halvet olmuşluğum vardır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın skandal "Asansörde halvet olur" sözlerine ilişkin yazdı.

Ertuğrul Özkök, "Tanıdığım veya hiç tanımadığım bir kadınla asansörde sekizinci katlara kadar çıkmışlığım da çok vardır...Bu durumda, asansörde epey halvet olmuşluğum var demektir..." diye yazdı.

Özkök'ün bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

ARTIK en büyük milli ve yerli meselemiz “halvet”...

Diyanet’in resmi fetvacılarından, kendi kendini şeyh ilan etmiş, müride bile gerek bırakmadan kendi kendine uçmuş özel fetvacılarına kadar herkes “halvet”i önleme peşinde...

Sözlüklere göre halvetin anlamları şu:

“Issız yerde yalnız kalmak...”

“Issız ve kapalı yer...”

“Hamamlarda çok sıcak küçük yer...”

Bu durumda asansör bir “halvet mahalli” midir?

Asansörlerde tek başıma çok kaldım...

Tanıdığım veya hiç tanımadığım bir kadınla asansörde sekizinci katlara kadar çıkmışlığım da çok vardır...

Bu durumda, asansörde epey halvet olmuşluğum var demektir...

Ama belli ki bu muhafazakâr arkadaş, “halvet olmak” deyimi ile başka bir şeyi kastediyor...

Aganigi vaziyeti yani...

Yani bir kadınla “halvet olunca”, mesela asansörde tek başına kalırsa...

Maazallah, hemen ikisi de hazır o işe....

Ama hocam bak samimi söylüyorum...

Benim açımdan hiç öyle asansörde, iki dakikalık şipşak bir şey yok...

Yani tehlike de yok...

Hele hele asansör için “Halvet yeri” dediniz ya...

Hani şu “halvet olma” sözü var ya...

Yemin ediyorum, içimde şu kadarcık cinsellik kaldıysa...

Vallahi de billahi de “halvet” kelimesini duyduğum an, hatırladığım an, onu da anında kaybederim.

Düşünebiliyor musunuz, “halvet olmak” ya...

İnsan bu sözü duyunca zürriyetini kaybeder vallahi...

Allah’tan şu yaşıma gelince duydum bu lafı...

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