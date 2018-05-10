Ceylan Ertem 'hapiste olmamalılar' dedi yandaş isim yanıt verdi

"Gazeteciler hapiste çürümemeli" diyen sanatçı Ceylan Ertem'e hükümete yakın Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu 'onlar gazeteci değil' diyerek yanıt verdi.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından düzenlenen ’23. Altın Objektif Ödülleri’ önceki gün yapılan törenle sahiplerini buldu. Ödüll törenine ise Sanatçı Ceylan Ertem ile hükümete yakın Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu atışması damga vurdu.

“GAZETECİLER HAPİSTE OLMAMALI”



En iyi alternatif kadın şarkıcı ödülünü alan Ceylan Ertem ödülünü aldıktan sonra sunucu Ali Sunal’a dönerek ‘bir şeyler söyleyebilir miyim?’ dedi. Sunal’ın ‘elbette’ yanıtının ardından Ertem, Magazin gazetecileri bu kadar güzel bir tören düzenliyor. Hepimiz buradayız. Onlara sevgi, saygı, güzellikler, iyilikler diliyoruz. Ama ben sadece magazin gazetecileri için değil Türkiye’deki bütün gazeteciler için güzellikler diliyorum ve hapislerde çürümemelerini istiyorum” dedi.

Gecenin ardından sahnedeki konuşmasını sosyal medya hesabından paylaşan Ertem, görüntüye şu notu ekledi: “23. Altın Objektif Ödülleri’nde magazin gazetecileri jürisi beni en iyi alternatif müzik sanatçısı ödülüne layık gördüler. Ama bana -ve eminim hepimize- asıl ödül tüm gazeteciler özgürlüğüne kavuştuğun gün verilecektir. Umut, özgürlük, adalet ve hoşgörü olarak. Demi? Ozaman hepbirlikte önce ütüpyalar güzeldir diyelim sonra bu duamızı ‘yine de amin’ diyerek bitirelim.”

ONLAR GAZETECİ DEĞİL



Bu konuşmanın ardından ödül vermek için sahneye çıkan Kelkitlioğlu, “Hapisteki gazeteciler, gazetecilik yaptığı için hapiste değiller. Her sarı basın kartı olan gazeteci değildir” diyerek yanıt verdi.