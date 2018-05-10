'Erdoğan dün kurmaylarını topladı, saray panikte'

Emin Çölaşan'ın bugünkü "Saray panikte" başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Sevgili okurlarım, bir ülkenin ekonomisi çöküşe geçince onu kurtarmak biraz zor olur. Hele seçim yakınsa, ülkeyi yönetenler ister istemez paniğe kapılır ve paçayı kurtarmak için çözüm arayışına girer.

Bizde de aynen böyle oluyor.

İşsizlik patlamış, döviz ve enflasyon zıplamış, dış ticaret açığı yolunu şaşırmış, bütçe açığı tavan yapmış…

Neresinden baksanız ceket lime lime olmuş, bu yamanın dikiş tutması giderek zorlaşmış.

Önümüzde seçim var. Saray ve iktidar paniği ertelemek için milletimize bol kepçe vaatlerde bulunup kesenin ağzını açıyor…

* * *

Ne demiş şair!

Hasan dağı arpalıktır, eğer saban yürürse

Her dereye bir değirmen, eğer suyu gelirse

Her kümesten bir tavuk, eğer köylü verirse

Güzel gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse!

* * *

İşin sonunun gelmeyeceğini artık iyice gördüler.

İşte bu yüzden panik ve korku yaşıyorlar.

Recep Bey dün bu nedenle kurmaylarını topladı, Saray'da acil bir ekonomi toplantısı yaptı.

İçeride bazı “Kurmaylar” çok büyük olasılıkla fırça yedi, azar işitti…Kendilerini nasıl savundular, bilmiyoruz.

Ama mutlaka içlerinden şöyle demişlerdir:

“Beyefendi siz emrettiniz, bugüne kadar biz yaptık. Şimdi sorumluluğu bizim üzerimize yıkmanız yakışık almıyor.”

* * *

Her kesimden vatandaş yerlerde sürünüyor… Yandaşlar hariç her kesim kan ağlıyor.

İşte bu yüzden sadaka ekonomisini devreye sokmak zorunda kaldılar.

Seçime kadar devletin ve milletin paralarını dağıttıkça dağıtacaklar, emekliye zam gibi küçük miktarlarla milletin gözünü boyayacaklar.

Ama işin bir de büyük boyutu var ki, o konuda bile karar aldılar:

Varlık barışı!.. Yurtdışında istiflediği parasını ve varlığını getiren para babaları hakkında yüzde 3 vergi ödemek dışında hiçbir ceza uygulanmayacağını açıklamak zorunda kaldılar!

Dikkat ediniz, bütün bu önlemleri şimdi, seçim kapıya dayandığı zaman alıyorlar!

16 yıl boyunca iktidarda kaldılar, sadaka ekonomisi uygulayıp memleketi bu durumlara düşürdüler, yediler içtiler ve akılları şimdi başlarına geldi.

Pabucun pahalı olduğunu, seçimde iktidarı yitirme olasılığının giderek arttığını görünce, çare aramaya başladılar!

Çok geç kaldılar.