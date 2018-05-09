İktidar medyası bile dayanamadı: Doğru mu yapıyoruz?

Erdoğan'ın seçim kararının ardından ekranda görülen tek aday haline gelmesi iktidar medyasında da tartışmaya neden oldu.

Başta TRT olmak üzere TV haber kanallarının sadece Erdoğan'a yer vermesi konusunda iktidara yakın yazardan uyarı geldi. "Bu tutum, vaat-ikna sürecine mi hizmet eder, yoksa güç kirlenmesine mi?"

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP-MHP ve BBP'nin oluşturduğu 'cumhur ittifakı'nın adayı olarak girecek olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararının ardından ekranda görülen tek aday haline gelmesi iktidar medyasında da tartışmaya neden oldu.

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, olaya demokratik yarış açısından bakmasa da, algı yönetimi açısından yanlış olduğunu ve diğer adaylar için 'mağduriyet' yaratacağı gerekçesi ile karşı çıktı.

Saydam'ın yazısında geçen ilgili bölüm şöyle:

Dün Yeni Şafak’ın manşete taşıdığı üç kavram, Manifesto ve Ahit (Yemin, and, verilen söz) konusunda ne kadar isabetli bir seçim yapıldığının ve AK Parti’nin o çok güçlü, yukarıda değinmeye çalıştığımız en temel ilkelerine, öze vurgu yapılmasının bir örneğidir: “Erdem, İrade ve Cesaret”…

Ve tabii ki, yanı sıra, Türkiye’nin şahlanmasına, küresel güç olarak yoluna devam etmesine, özgürlük-adalet meselelerinde hızla yol alınacağına yönelik ifadeler… İnşallah bunlar sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve çevresindeki birkaç devlet ve siyaset adamının söylemleri olarak kalmaz, tüm parti teşkilatına dalga dalga yayılarak siyasî iletişimin bel kemiğini oluşturan vaat-ikna ekseninde hak ettikleri güçteki yerlerini alırlar.

Umarız Ak Parti kadroları bu söylemlerin halkın kolaylıkla anlayacağı bir retorikle ifade edilmesinin gerekliliğinin farkındadırlar.

Bu bağlamda medyanın, özellikle TV’lerin sadece Sayın Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını yayınlamaları muhalefete pek fazla şans tanımamaları ne kadar doğrudur ve bu tutum, vaat-ikna sürecine mi hizmet eder, yoksa güç kirlenmesine mi, ya da mağduriyet yaratarak muhalefete mi yarar; iyi değerlendirmek gerekir…