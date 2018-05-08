Gazeteci İshak Karakaş dahil 9 kişi serbest bırakıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdiği gerekçesiyle aralarında gazeteci İshak Karakaş’ın da bulunduğu 10 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 9’u tutuklu 10 kişi duruşmada hazır bulundu.



Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada savunma yapan tutuklular, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, savaşa karşı, barıştan yana olduklarından kaynaklı paylaşım yaptıklarını savundu.

Gazeteci İshak Karakaş savunmasında, “Ben gazeteciyim. Halkın Nabzı gazetesinin imtiyaz sahibiyim. Paylaşımları ben yaptım. Yapılan paylaşımlar haber ve yorumdur. Parti adına veya propaganda amaçlı değildir” dedi. Karakaş, yaptığı paylaşımları tek tek anlattı.

Avukatların savunmaları ardından mahkeme heyeti, tutuklu bulunan İshak Karakaş, Abdullah Yeşilbağdan, Yücel Üney, Yaşar Yılmaz Altunbilek, Ömer Karakurt, Tarzan Artan, Murat Demir, Cevdet Taş ve Ahmet Alaç’ın tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Eylül’e ertelendi.