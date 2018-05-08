Adil ve tarafsız yayın yapmayan TRT'ye ihtarname

Daha önce İsmail Saygılı isimli vatandaş, TRT’de Cumhurbaşkanı adayları Meral Akşener ve Muharrem İnce’ye yer verilmediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bugün de Avukat Gonca Aytaş, tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle TRT'ye ihtarname gönderdi.

Gonca Aytaş konuyla ilgili olarak "Muharrem İnce’nin mitinglerini yayınlamayan TRT’ye, seçimde adil ve tarafsız yayın yapması konusunda ihtarname gönderdim! Aksi halde suç duyurusunda bulunup katkı paylarımın iadesi için dava açacağım TRT, AKP’nin seçim propaganda aracı değildir!" dedi.