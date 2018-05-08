8 Mayıs 2018 14:27

CHP liderinden Yeni Şafak'a: O manşeti Saray'ın önünde at

CHP liderinden Yeni Şafak'a: O manşeti Saray'ın önünde at
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada yandaş Yenişafak'ın manşetine tepki gösterdi.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yandaş Yenişafak'ın 'Madem öyle indir faizi' manşeti hakkında yaptığı konuşmada, "Madem öyle indir faizi diye manşet atmış. O manşeti Saray'ın önünde at" dedi.


KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI

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