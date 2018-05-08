CHP liderinden Yeni Şafak'a: O manşeti Saray'ın önünde at

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, yandaş Yenişafak'ın 'Madem öyle indir faizi' manşeti hakkında yaptığı konuşmada, "Madem öyle indir faizi diye manşet atmış. O manşeti Saray'ın önünde at" dedi.







KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 1. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 2. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 3. KISMI



KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 4. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 5. KISMI

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARININ 6. KISMI