Özgür Gündem davasında hapis talebi

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ile gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ve Celal Başlangıç’ın da aralarında bulunduğu davada, mütalaa açıklandı. Savcı, 12 kişi hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1,5 yıldan 13 yıla kadar değişen hapis cezaları istedi.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren katıldı.

Duruşmada savcı Ercan Gümüş esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların PKK tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayımlayarak, “Silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları” iddia edildi. Hüseyin Aykol için “Zincirleme biçimde örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

AVUKATLARIN SÜRE TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mütalaada Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Celalettin Can, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz’a ise “Silahlı terör örgüt propagandası’ suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5’er yıla kadar hapis talep edildi.

Mütalaada, cezaevinde bulunan Mehmet Şirin Taşdemir için cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, davayı 16 Temmuz’a erteledi.