CHP'den Rekabet Kurumu'na tepki

Rekabet Kurumu, Doğan Medya’nın dolaylı ve nihai olarak Demirören Grubu tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Doğan Medya kararı

Bu kararın ardından CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, kişisel sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

Yarkadaş: "Rekabet Kurumu, Hürriyet'in Demirören'e satışının durdurulmasına ilişkin başvuruma olumsuz yanıt verdi. Hürriyet, Posta, Vatan ve Milliyet, tek bir grubun eline geçiyor; RK 'satışta rekabete aykırı bir durum yoktur' diyor. Bu karar, siyasi baskı sonucu alınmıştır meşru değildir." dedi.