CNN Türk'te deprem!

Doğan Grubu'nun Demirören'e satışının ardından CNN Türk'teki değişim devam ediyor.

CNN Türk Genel Müdürlüğü'ne Bora Bayraktar'ın getirilmesinin ardından bir görev değişikliğinin de kanalın Ankara Temsilciği'nde yaşandığı belirtildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Hakan Çelik'in Posta gazetesindeki yazılarına ve CNN Türk'teki programına devam edeceği öğrenilirken; Çelik'in Ankara Temsilciliği görevini Dicle Canova'ya devredeceği belirtildi.

ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Çelik, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çelik, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

CNN Türk'teki yayınlara yoğunlaşmak ve yeni projelerde görev almak üzere Doğan TV (CNN Türk-Kanal D) Ankara Temsilciliği'ni arkadaşlarıma devrediyorum. Demirören Grubu'ndaki çalışmalarıma Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'te programcı/yayıncı olarak devam edeceğim. — Hakan Celik (@hakanchelik) 7 Mayıs 2018

Öte yandan, kanalda görevden almaların ve yeni görevlendirmelerin sürmesi bekleniyor.

Hakan Çelik'in Doğan Medya'yı Demirören Grubu aldıktan sonra Demirören'lerin İstiklal Caddesindeki AVM'siyle ilgili attığı tweeti silmesi tartışmalara neden olmuştu.