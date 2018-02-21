Habertürk hata sonrası o ismi gönderdi

Habertürk gazetesi logosundaki tarih hatası nedeniyle Görsel Yönetmen Selman Özger’in Deniz isimli yardımcısının görevine son verildi.

Yapılan hata nedeniyle dünden itibaren 3 yazıişleri müdürü ve düzeltmenlerin de aralarında olduğu 8 kişinin savunması alındı. Savunmalar sonun da Deniz isimli sayfa sekreterinin görevine son verildi.

HABERTÜRK OKURLARINDAN ÖZÜR DİLENDİ

Habertürk gazetesi okurları, gazetenin dünkü sayısında önemli bir hatayla karşılaştı. Habertürk'ün ilk sayfasında "20 Şubat 2018 Salı" yazılması gereken tarihin, "20 Ocak 2018 Salı" olarak yazıldığı görüldü.

Hatanın fark edilmesinin ardından internet sitesinden resmi bir açıklama yapan gazete ise "hatalı tarih" için okurlarından özür diledi.