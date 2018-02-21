Toroğlu, Alçı ve Kütahyalı'ya: Sıra size de gelecek

Aydınlık gazetesi yazarı Rıza Zelyut, köşesinde Erman Toroğlu’nun kendisine açtığı davaya değindi. Aydınlık yazarı “Adımı anmaya değmez havalarında konuşan bu hakem eskisine, sadece şunu söyleyeyim: Köşe yazılarımı bırak, kitaplarımı yan yana dizsem boyu senin gibi iki adam eder... Benim geçmişimi arayan kütüphanelerde bulur; senin geçmişini arayan da kabzımal dükkanında... Haddini bilmek, en büyük erdemdir...” dedi.

Aydınlık yazarı “Niye verdi beni mahkemeye bu çok büyük (!) adam Toroğlu?” dediği yazısını şöyle sürdürdü:

“Onu, 2011’deki şike kumpasında FETÖ’nün propaganda elemanı gibi çalışmakla suçladım da ondan. Ve sonrasında da bu tür kripto elemanlardan hesap sorulmasını istedim. Ve yine istiyorum. FETÖ’yü kovuşturan savcıları, Toroğlu gibi kişilerden hesap sormaya çağırıyorum. Bunu yazdım diye bu Zekeriya Öz sevdalısı kumpas savunucusu beni mahkemeye verip para istiyor. Buyursun yine koşsun o mahkemeye... Madem ki tazminat almayı mahkemeler üstünden garantiye bağlamışlar; ben emekli maaşımı her ay aktarırım kendisine...

Ama kendisine tekrar soruyorum: Sen, FETÖ’cü Akın İpek’in kanalında yıllarca bu kumpasa arka çıkan konuşmalar yapmadın mı? O FETÖ’cüden çuvalla paralar almadın mı? Hadi koş yine mahkemeye ver.”

“ÖYLE ÇOK Kİ GÜNAHLARI”

Aydınlık yazarı köşesinin devamında Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı’yı da hedef aldı. Aydınlık’taki yazı şöyle devam etti:

“Nagehan Alçı... Akşam Gazetesi’nde köşe yazarı yapılan bir kadın... FETÖ’nün kumpas davalarını gözü kara biçimde savunan... Hırant Dink cinayetini ulusalcıları yıkmak için yırtınan. Hatta bu iş için Türk basınının duayeni Emin Çölaşan’ın yargılanmasını isteyecek kadar kendisinden geçen... Ve kocası Rasim Ozan Kütahyalı; FETÖ’nün en birinci polis müdürleri ile senli benli olup onlarla birlikte medyada kumpaslar kurmaya kalkışan... Öyle çok ki günahları...

İşte bu Nagehan; FETÖ’cü Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan’a verilen cezalardan sonra yazmış ki: ‘...hükmün açıklandığını duyduğumda kalbime bir şey saplandı sanki. Dev bir yük geldi, göğsümün üzerine oturdu. İnanamadım, yüreğime anlatamadım. Çok üzgünüm. Vicdanım kabul etmiyor...’

Peki o vicdanın İşçi Partisi Lideri yazar Doğu Perinçek’e senin FETÖ’cü yargıçlar 3 idam kararına eş ceza verdiğinde gezmeye mi çıkmıştı?

Bekleyin sıra er geç size de gelecek...

Sayın Erdoğan’dan koruma elini bu tiplerin üstünden çekmesini istiyoruz. Yoksa bizi FETÖ ile mücadele edildiğine inandıramaz.”